Сергунина: Московские парки подготовили онлайн-программу к Пасхе

К Пасхе 11 парков департамента культуры Москвы подготовили специальную онлайн-программу мастер-классов и видеоуроков. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что на сайтах и официальных страницах в соцсетях Парка Горького, парка «Сокольники», сада «Эрмитаж», Бабушкинского парка и других можно найти десятки виртуальных мероприятий.

В частности, по словам Сергуниной, в онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, а также созданию пасхальных украшений для дома. Так, сад «Эрмитаж» в этот четверг, в 15:00 представит для своих подписчиков в социальных сетях мастер-класс педагога-декоратора Ирины Тарабриной. Она научит всех желающих оригинально украшать пасхальные яйца с помощью подручных средств.

Кроме того, присоединиться к творческим занятиям подписчиков приглашает «Зеленая школа» Парка Горького. 17 апреля её директор Ксения Будина проведет мастер-класс по созданию пасхальных открыток. А 18 апреля на страницах парка «Сокольники» в соцсетях разместят кулинарный видеоурок Евгении Кулешовой. Блогера расскажет, как приготовить вкусный кулич-краффин из сдобного дрожжевого теста.