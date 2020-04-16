Сергунина: Московские парки подготовили онлайн-программу к Пасхе
К Пасхе 11 парков департамента культуры Москвы подготовили специальную онлайн-программу мастер-классов и видеоуроков. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что на сайтах и официальных страницах в соцсетях Парка Горького, парка «Сокольники», сада «Эрмитаж», Бабушкинского парка и других можно найти десятки виртуальных мероприятий.
В частности, по словам Сергуниной, в онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, а также созданию пасхальных украшений для дома. Так, сад «Эрмитаж» в этот четверг, в 15:00 представит для своих подписчиков в социальных сетях мастер-класс педагога-декоратора Ирины Тарабриной. Она научит всех желающих оригинально украшать пасхальные яйца с помощью подручных средств.
Кроме того, присоединиться к творческим занятиям подписчиков приглашает «Зеленая школа» Парка Горького. 17 апреля её директор Ксения Будина проведет мастер-класс по созданию пасхальных открыток. А 18 апреля на страницах парка «Сокольники» в соцсетях разместят кулинарный видеоурок Евгении Кулешовой. Блогера расскажет, как приготовить вкусный кулич-краффин из сдобного дрожжевого теста.
Ранее НСН писала, что в связи с распространением коронавируса в России прихожане, у которых не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, получили благословение патриарха Кирилла на освящение яиц, куличей и пасх дома. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
Как уточняют в РПЦ, для этого перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем следует окропить снедь освящённой водой, если она есть, со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
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