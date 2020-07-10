Столичные аэропорты готовы к возобновлению международных рейсов

В столичных авиагаванях Шереметьево и Внуково заявили, что готовы к возобновлению международных рейсов с 15 июля. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами в Росавиацию направил и московский аэропорт Домодедово.

В Росавиации, в свою очередь, отметили, что разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Там подчеркнули, что, в первую очередь, перелёты могут возобновить в страны с благоприятной эпидситуацией.