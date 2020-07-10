Столичные аэропорты готовы к возобновлению международных рейсов

В столичных авиагаванях Шереметьево и Внуково заявили, что готовы к возобновлению международных рейсов с 15 июля. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами в Росавиацию направил и московский аэропорт Домодедово.

В Росавиации, в свою очередь, отметили, что разработали схему поэтапного возобновления международного авиасообщения. Там подчеркнули, что, в первую очередь, перелёты могут возобновить в страны с благоприятной эпидситуацией.

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Ранее в пятницу, 10 июля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начнёт процесс снятия ограничений на международные полеты с 15 июля. По её словам, власти рассчитывают возобновить авиасообщение со странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией там не должен превышать 1%.

Между тем, Минтранс оценит готовность российских международных аэропортов к возобновлению авиасообщения до 13 июля. Эти данные следуют из протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеКоронавирусАэропортМосква
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