Правительство РФ узаконило ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

Кабинет министров Российской Федерации утвердил постановление, которое даёт право авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за рейсы, которые были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ, завизированный председателем правительства Михаилом Мишустиным, размещён на портале правовой информации.

Решение о запрете международных пассажирских авиаперевозок было принято в России в конце марта в связи с эпидемиологической ситуацией. Внутрироссийские рейсы не были ограничены, однако спрос на перелёты кардинально рухнул из-за карантинных ограничений в регионах.

Госдума: Перевозчикам следует узнать мнение пассажиров о ваучерах

В связи со сложившейся ситуацией в виду отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», начали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры, которые дают право на полеты в дальнейшем.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разослало в аэропорты телеграмму о продлении временного запрета на международное авиасообщение до конца июля. В Россию закрыт въезд иностранцам и лицам без гражданства.

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ФОТО: Аэрофлот
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