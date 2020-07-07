Правительство РФ узаконило ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
Кабинет министров Российской Федерации утвердил постановление, которое даёт право авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за рейсы, которые были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ, завизированный председателем правительства Михаилом Мишустиным, размещён на портале правовой информации.
Решение о запрете международных пассажирских авиаперевозок было принято в России в конце марта в связи с эпидемиологической ситуацией. Внутрироссийские рейсы не были ограничены, однако спрос на перелёты кардинально рухнул из-за карантинных ограничений в регионах.
В связи со сложившейся ситуацией в виду отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», начали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры, которые дают право на полеты в дальнейшем.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разослало в аэропорты телеграмму о продлении временного запрета на международное авиасообщение до конца июля. В Россию закрыт въезд иностранцам и лицам без гражданства.
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