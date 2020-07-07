Правительство РФ узаконило ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В связи со сложившейся ситуацией в виду отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», начали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры, которые дают право на полеты в дальнейшем.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разослало в аэропорты телеграмму о продлении временного запрета на международное авиасообщение до конца июля. В Россию закрыт въезд иностранцам и лицам без гражданства.

