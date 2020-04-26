Столичная подземка закрывает вестибюли ещё 13 станций

Из-за низкой нагрузки, обусловленной введением ограничительных мер в связи с борьбой с COVID-19, в Московском метрополитене временно закроют вестибюли ещё 13 станций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной подземки. Таким образом, с учётом предыдущего закрытий, эти меры коснутся 33 станций.

Так, с 26 апреля в обновленный список войдут вестибюли станций «Владыкино» и «Фонвизинская». Через них даже в утренний час пик проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции через эти вестибюли за сутки проходили до восьми тысяч человек. Теперь - чуть более тысячи.

Кроме того, в перечень, в частности, вошли вестибюли станций «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская» и «Зябликово».