Столичная подземка закрывает вестибюли ещё 13 станций
Из-за низкой нагрузки, обусловленной введением ограничительных мер в связи с борьбой с COVID-19, в Московском метрополитене временно закроют вестибюли ещё 13 станций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной подземки. Таким образом, с учётом предыдущего закрытий, эти меры коснутся 33 станций.
Так, с 26 апреля в обновленный список войдут вестибюли станций «Владыкино» и «Фонвизинская». Через них даже в утренний час пик проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции через эти вестибюли за сутки проходили до восьми тысяч человек. Теперь - чуть более тысячи.
Кроме того, в перечень, в частности, вошли вестибюли станций «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская» и «Зябликово».
Ранее НСН писала, что Московский метрополитен прекратил продажу билетов на одну поездку. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта, подчеркнув, что их реализация приостановлена в соответствии с указом мэра Сергея Собянина.
Напомним, с 22 апреля проехать в столичном общественном транспорте можно только по цифровому пропуску с привязанной к нему социальной или транспортной картой. Пассажирам рекомендовали привязать имеющиеся у них карты "Тройка" к цифровому пропуску, а также приобрести транспортную карту тем, кто её не имеет
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