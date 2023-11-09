Столичная Большая кольцевая линия попала в «Книгу рекордов России»
Большая кольцевая линия (БКЛ) Москвы получила достижение «Самые протяженные двухпутные тоннели метро», рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«При строительстве Большой кольцевой линии под руководством инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» было проложено 11 568 метров двухпутных тоннелей. Результат работы метростроителей по тоннелепроходке на БКЛ официально зафиксирован в «Книге рекордов России»,- сказал Бочкарев.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, БКЛ изменила всю транспортную систему Москвы, предложив горожанам альтернативные удобные маршруты.
Он также отметил, что одним из самых сложных этапов создания БКЛ стала тоннелепроходка, в том числе двухпутных тоннелей, которая проходила в условиях плотной городской застройки столицы и пересекала автомобильные и железнодорожные магистрали, а также действующие линии метро и водные объекты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru