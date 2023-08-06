Собянин: Качество мобильного интернета на БКЛ — одно из лучших в мире

«Благодаря обновлению инфраструктуры скорость мобильного интернета с 2011 года выросла больше чем в 40 раз», – написал московский градоначальник.

Бесплатный интернет доступен пассажирам во время движения поездов. Беспроводная сеть MT_FREE действует во всех вагонах метро, на Московском центральном кольце и на Московских центральных диаметрах.

По его словам, в метрополитене развивают мобильную связь, бесплатный интернет и полезные сервисы. Например, приложение «Метро Москвы» помогает построить любой маршрут, приобрести билеты на все виды городского транспорта и автобусы дальнего следования. Этими сервисами связи ежедневно пользуются около 8 млн пассажиров.





