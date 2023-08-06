Собянин: Качество мобильного интернета на БКЛ — одно из лучших в мире

На Большой кольцевой линии московского метро качество связи является одним из лучших в мире. Оно выросло более, чем в 40 раз с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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«Благодаря обновлению инфраструктуры скорость мобильного интернета с 2011 года выросла больше чем в 40 раз», – написал московский градоначальник.

Бесплатный интернет доступен пассажирам во время движения поездов. Беспроводная сеть MT_FREE действует во всех вагонах метро, на Московском центральном кольце и на Московских центральных диаметрах.

По его словам, в метрополитене развивают мобильную связь, бесплатный интернет и полезные сервисы. Например, приложение «Метро Москвы» помогает построить любой маршрут, приобрести билеты на все виды городского транспорта и автобусы дальнего следования. Этими сервисами связи ежедневно пользуются около 8 млн пассажиров.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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