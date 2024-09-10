«Переделают сайт за две недели»: Уход сервиса Wix из России не ударит по бизнесу
Леонид Делицын заявил НСН, что облачный сервис для создания сайтов Wix сегодня не является уникальной платформой, аналогов хватает.
Уход облачного сервиса для создания сайтов Wix из России не ударит по бизнесу, перейти на новую платформу можно за две недели, заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын в беседе с НСН.
Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщает поддержка платформы. Уточняется, что блокировка затронет как платные, так и бесплатные аккаунты резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам российских аккаунтов, будут сняты с публикации. Делицын уверен, что это не станет проблемой для россиян.
«Конструкторов сайтов довольно много, потому что это не такой уж сложный проект. Конструкторы сайтов появились с середины 90-х годов, тогда это были простые скрипты, маленькие программы. Благодаря этому самостоятельно сайты бизнес давно не делает, а для малого и среднего бизнеса, конечно, создание собственного сайта – это некоторые хлопоты, необходимость обучаться. Поэтому готовый интерфейс – это выход, его могут установить даже не очень подготовленные люди. Люди давно перешли на эти облачные конструкторы, которые позволяют запустить сайт за несколько дней», - рассказал он.
По его словам, переход на другой сервис займет две недели, аналогов на рынке достаточно.
«Если один из конструкторов перестанет оказывать услуги, ничего страшного не случится. Определенные хлопоты будут только у тех, кто уже у себя этот сервис установил. Проблемы были бы небольшие, если бы бизнес не успел наполнить контентом свой сайт. Если бы пришлось делать с нуля, это было бы очень быстро, а теперь придется переделывать. Переход на другой сервис может занять две недели. Российские хостинги очень крупные, они легко справятся с этой проблемой. Проблема заключается в том, что некоторые популярные конструкторы были созданы россиянами, но они обращаются к западным венчурным фондам. Перебить их по деньгам мы не можем, это создает стимул для наших разработчиков «переезжать». А при угрозах санкциями они отключают, конечно, россиян», - отметил собеседник НСН.
В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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