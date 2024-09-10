«Переделают сайт за две недели»: Уход сервиса Wix из России не ударит по бизнесу

Уход облачного сервиса для создания сайтов Wix из России не ударит по бизнесу, перейти на новую платформу можно за две недели, заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын в беседе с НСН.

Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщает поддержка платформы. Уточняется, что блокировка затронет как платные, так и бесплатные аккаунты резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам российских аккаунтов, будут сняты с публикации. Делицын уверен, что это не станет проблемой для россиян.