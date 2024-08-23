Шадаев: осенью в России могут ввести сбор за использование зарубежного ПО

Уже предстоящей осенью в России могут ввести сбор с частных предприятий за использование зарубежного программного обеспечения, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает «Российская газета».

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По его словам, соответствующий законопроект в Госдуму будет внесен в сентябре.

«Это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», - пояснил министр.

Ранее Шадаев рассказал, что в России установлено более 1 миллиона видеокамер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:программное обеспечениеГосдумаЗаконопроектМинцифры

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