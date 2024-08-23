Шадаев: осенью в России могут ввести сбор за использование зарубежного ПО

По его словам, соответствующий законопроект в Госдуму будет внесен в сентябре.

«Это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», - пояснил министр.

Ранее Шадаев рассказал, что в России установлено более 1 миллиона видеокамер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

