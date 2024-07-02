Стоимость «Москвича-6» сократилась почти на полмиллиона рублей

Стоимость подобных автомобилей в комплектации «Бизнес», оснащенных мотором мощностью 174 лошадиные силы и автоматической коробкой передач, в сентябре 2023 года достигала 2,976 млн рублей, сейчас такие машины стоят 2,486 млн рублей.

Подешевела и версия «Комфорт» (с 2,626 млн рублей до 2,2 млн рублей, минус 426 тысяч рублей), отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года уровень продаж в России новых автомобилей увеличился на 76% (до 713902 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

