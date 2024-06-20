«АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи модели Lada Largus, сообщили в компании.
Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. Отмечается, что семиместные универсалы, а также версию Cross планируется запустить в производство осенью 2024 года.
Стоимость пятиместного универсал LADA Largus в комплектации Classic стартует от 1660 000 рублей. За доплату в 45 тысяч рублей Largus получит раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски.
Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru