«АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи модели Lada Largus, сообщили в компании.

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Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. Отмечается, что семиместные универсалы, а также версию Cross планируется запустить в производство осенью 2024 года.

Стоимость пятиместного универсал LADA Largus в комплектации Classic стартует от 1660 000 рублей. За доплату в 45 тысяч рублей Largus получит раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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