Продажи новых автомобилей в России увеличились на 76%

Всего в России с января по июнь текущего года было продано 844550 машин возрастом до трех лет против 519604 автомобилей в первом полугодии 2023 года (плюс 63% в годовом выражении).

Объема рынка новых отечественных автомобилей увеличился в первом полугодии 2024 года на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличился на 41% и сегмент легкого коммерческого транспорта.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал 217 тысяч автомобилей Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

