Академик рассказал, почему эффективное лечение от ВИЧ не станет массовым
Метод пересадки костного мозга важен с точки зрения научного подхода, но его не получится применять массово при лечении ВИЧ, отметил в эфире НСН Вадим Покровский.
ВИЧ-инфекцию можно лечить при помощи пересадки стволовых клеток костного мозга, однако это довольно сложная процедура в плане поиска донора и ее дороговизны, рассказал руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в разговоре с НСН.
Ранее немецкие медики заявили о третьем успешном случае излечения от ВИЧ при помощи трансплантированных стволовых клеток костного мозга. Так, пациент получил их от донора с мутациями, которые делают иммунные клетки неуязвимыми для атак вируса иммунодефицита. О результатах сообщила пресс-служба Дюссельдорфского университета. Вадим Покровский отметил, что пересадка костного мозга является довольно сложной процедурой.
«Донора нужно подобрать по очень многим критериям, это довольно сложный процесс. Самое главное в плане лечения ВИЧ-инфекции – это чтобы у донора была соответствующая мутация. Она в Северной Европе примерно у 1% населения. При этом сама операция стоит примерно 100 тысяч долларов. Метод важен с точки зрения научного подхода, но его нельзя применять массово. Сейчас разрабатываются методы искусственного изменения генома клеток самого человека. Этим занимаются активно и у нас, и за рубежом. Тогда сам человек будет для себя донором, можно будет применять это в массовом порядке», - сказал Покровский.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что число новых больных ВИЧ-инфекцией ежегодно снижается во всех регионах России. По его словам, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Так, в 2021 году этот показатель составил более 28%, а количество выявленных новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что на 2% меньше, чем годом ранее, пояснил Мурашко.
Как отмечал заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с НСН, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России неблагополучная, но нельзя сказать, что государство в этом плане находится в одном ряду с африканскими странами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Вучич анонсировал грядущие изменения в зоне спецоперации в течение трех дней
- Мировая экономика потеряла более $1,6 триллиона из-за конфликта на Украине
- Послание Путина Федеральному собранию стало самым продолжительным
- Матвиенко после Послания Путина: Законодательство надо будет менять
- Силуанов: Финансирование новых регионов не требует повышения налогов
- AFP: в США заявили, что Запад не является угрозой для России
- Температура теплоносителя в Москве повышена из-за похолодания
- Родители теперь могут создать безопасную детскую почту на «Госуслугах»
- Футболисты «Зенита» сыграют благотворительный матч с турецким «Фенербахче»
- Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru