Академик рассказал, почему эффективное лечение от ВИЧ не станет массовым

ВИЧ-инфекцию можно лечить при помощи пересадки стволовых клеток костного мозга, однако это довольно сложная процедура в плане поиска донора и ее дороговизны, рассказал руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в разговоре с НСН.

Ранее немецкие медики заявили о третьем успешном случае излечения от ВИЧ при помощи трансплантированных стволовых клеток костного мозга. Так, пациент получил их от донора с мутациями, которые делают иммунные клетки неуязвимыми для атак вируса иммунодефицита. О результатах сообщила пресс-служба Дюссельдорфского университета. Вадим Покровский отметил, что пересадка костного мозга является довольно сложной процедурой.