Росстат заявил о росте цен на бензин пятую неделю подряд

С 30 июня по 6 июля бензин подорожал еще на 2,1%, а дизельное топливо — на 3,4%. За последние пять недель топливо стало дороже на 8,9% — вдвое больше, чем за предыдущие пять месяцев вместе взятые (+4,58%).

По данным ведомства, с начала года бензин подорожал на 13,9% — больше, чем за весь 2025 год (10,58%). Максимальные ценники регистрируются в Крыму, где средняя стоимость на Аи-92 достигла 123,53 рубля за литр, а на Аи-95 — 170,59 рубля.

Выше 100 рублей за литр на все марки бензина автовладельцы платят в Тыве. Дороже 80 рублей Аи-92 стоит в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость Аи-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке.

По данным Минэкономразвития, годовой рост цен на АЗС достиг 21,9% и обновил рекорд с мая 2010 года.

Ранее в Севастополе раскрыли причину двукратного роста цен на бензин в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

