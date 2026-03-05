Он отметил, что речь идёт как о гражданах «с точки зрения бытовых счётов», так и о европейской промышленности.

«Так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность», — заключил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил, что Москва сама может уйти с европейского рынка и переориентироваться на более надёжных партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

