Песков заявил, что ситуация в энергетике Евросоюза усложняется с каждым днем
5 марта 202613:21
Ситуация в энергетике Евросоюза становится более сложной с каждым днём. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь идёт как о гражданах «с точки зрения бытовых счётов», так и о европейской промышленности.
«Так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность», — заключил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин допустил, что Москва сама может уйти с европейского рынка и переориентироваться на более надёжных партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
