Ситуация в энергетике Евросоюза становится более сложной с каждым днём. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперты: «Уход» газа из РФ на более выгодные рынки обернется для ЕС катастрофой

Он отметил, что речь идёт как о гражданах «с точки зрения бытовых счётов», так и о европейской промышленности.

«Так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность», — заключил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил, что Москва сама может уйти с европейского рынка и переориентироваться на более надёжных партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

