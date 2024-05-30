Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
30 мая 202417:41
Специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям, американский актёр Стивену Сигалу был награждён орденом Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду актёру вручил президент РФ Владимир Путин.
Как говорится в указе главы государства, Сигал награждён «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Ранее Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru