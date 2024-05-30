Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям, американский актёр Стивену Сигалу был награждён орденом Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Награду актёру вручил президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в указе главы государства, Сигал награждён «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Ранее Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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