Минобрнауки ввело новые правила в порядок приёма в вузы

Вузы получили возможность проводить вступительные испытания по одному или нескольким предметам. Абитуриенты, по своему усмотрению, вместо вступительного испытания, могут представить результаты ЕГЭ. Таким образом расширяются возможности поступления даже для абитуриентов с низкими баллами по Единому госэкзамену.

Вузы будут самостоятельно устанавливать число направлений, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе. Документы будут в обязательном порядке подаваться в электронном виде, отмечает RT.

Для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявления о приёме или подать второй вариант. Вузы также обязали обновлять конкурсные списки не менее 5 раз в день.

Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета. Теперь вместо трёх этапов будут два: приоритетное и основное. До этого зачисление производилось в две волны, отказ от такого формата упростит процедуру.

Вузы будут иметь право зачислить абитуриентов на свободные места, если таковые останутся после основного этапа зачисления. Раньше такой механизм отсутствовал и даже после второй волны зачисления оставались незаполненные места.

Изменения вступят в силу с 2021/2022 учебного года.

