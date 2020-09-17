Минобрнауки ввело новые правила в порядок приёма в вузы
Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приёма в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Перечень изменений выложен на сайте ведомства.
Высшие учебные заведения отныне смогут проводить конкурс по нескольким родственным специальностям и направлениям. Раньше он был организован по каждому направлению в отдельности.
Вузы получили возможность проводить вступительные испытания по одному или нескольким предметам. Абитуриенты, по своему усмотрению, вместо вступительного испытания, могут представить результаты ЕГЭ. Таким образом расширяются возможности поступления даже для абитуриентов с низкими баллами по Единому госэкзамену.
Вузы будут самостоятельно устанавливать число направлений, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе. Документы будут в обязательном порядке подаваться в электронном виде, отмечает RT.
Для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявления о приёме или подать второй вариант. Вузы также обязали обновлять конкурсные списки не менее 5 раз в день.
Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета. Теперь вместо трёх этапов будут два: приоритетное и основное. До этого зачисление производилось в две волны, отказ от такого формата упростит процедуру.
Вузы будут иметь право зачислить абитуриентов на свободные места, если таковые останутся после основного этапа зачисления. Раньше такой механизм отсутствовал и даже после второй волны зачисления оставались незаполненные места.
Изменения вступят в силу с 2021/2022 учебного года.
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