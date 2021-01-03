Стилисты назвали трендовые цвета волос в 2021 году

По мнению стилиста Оливера Адамса, наиболее популярны будут дымчатые оттенки.

«Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий», —цитирует его журнал.

Волосы с оттенком красного вина, в том числе темной вишни и мерло с переходом в бордовый определят еще один новый тренд, убежден Адамс.

На кудрявых волосах наиболее эффектно будет смотреться металлический золотой цвет, считает стилист Фредерик Феккай. А платиновый блонд, по его мнению, лучше выбрать обладательницам коротких стрижек. Для девушек с длинными волосами, которые тоже мечтают о светлом оттенке, Адамс рекомендует окрашивание бейбилайтс или балаяж.

Самым актуальным оттенком волос, по мнению Феккая, в 2021 году станет лавандовый. Этот цвет привлекает к себе внимание, дает возможность сгладить черты лица.

29 декабря стало известно о кончине знаменитого французского кутюрье Пьера Кардена. Ему было 98 лет. Об этом сообщает AFP. Кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в том числе цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек». В 1970 году Карден создавал дизайн для скафандров астронавтов НАСА.

