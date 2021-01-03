Стилисты назвали трендовые цвета волос в 2021 году
Эксперты считают, что в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос. Таковы итоги опроса экспертов, проведенного американским журналом Health.
По мнению стилиста Оливера Адамса, наиболее популярны будут дымчатые оттенки.
«Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий», —цитирует его журнал.
Волосы с оттенком красного вина, в том числе темной вишни и мерло с переходом в бордовый определят еще один новый тренд, убежден Адамс.
На кудрявых волосах наиболее эффектно будет смотреться металлический золотой цвет, считает стилист Фредерик Феккай. А платиновый блонд, по его мнению, лучше выбрать обладательницам коротких стрижек. Для девушек с длинными волосами, которые тоже мечтают о светлом оттенке, Адамс рекомендует окрашивание бейбилайтс или балаяж.
Самым актуальным оттенком волос, по мнению Феккая, в 2021 году станет лавандовый. Этот цвет привлекает к себе внимание, дает возможность сгладить черты лица.
29 декабря стало известно о кончине знаменитого французского кутюрье Пьера Кардена. Ему было 98 лет. Об этом сообщает AFP. Кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в том числе цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек». В 1970 году Карден создавал дизайн для скафандров астронавтов НАСА.
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