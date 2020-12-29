Скончался Пьер Карден

Скончался знаменитый французский кутюрье Пьер Карден. Ему было 98 лет.

Новость дополняется.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьМода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры