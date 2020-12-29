Скончался Пьер Карден

НСН – Экономика Москвы Большинство москвичей положительно оценивают развитие экономики столицы Наиболее востребованная тема - меры поддержки бизнеса в условиях пандемии Две трети москвичей считают, что столица задаёт новые стандарты экономического развития Эксперты института Номура в Японии высоко оценили меры поддержки бизнеса в Москве