Скончался Пьер Карден
29 декабря 202014:59
Скончался знаменитый французский кутюрье Пьер Карден. Ему было 98 лет.
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29 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru