Лучше потерпите: Стилист не советует самоизолированным бриться налысо, как Кадыров

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН не согласился с таким радикальным подходом к имиджу, дав свои советы временно лишившимся возможности посетить парикмахера россиянам.

«Просто собирайте волосы в хвостик. Это самое простое и самое лучшее. Носите ободки, делайте повязки из косынок, делайте чалму. Всегда можно что-то придумать! Я не советую стричься, уж тем более налысо, потому что карантин может закончиться, а выглядеть вы будете немного странно. Поэтому, прежде чем что-то отрезать у себя, нужно хорошенько подумать, как дальше вы будете с этим жить, и принесёт ли это вам хорошее настроение, которого вы ждёте. Поэтому я бы не экспериментировал. Отращивайте, после карантина пойдёте к своему парикмахеру и сделаете то, что захотите. А пока терпите», - предложил он.

А вот российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, порой тренирующийся с Кадыровым, в комментарии «Спорт-Экспрессу» одобрил причёску главы Чечни. «Отличная! Надо будет также подстричься», - сказал он.

