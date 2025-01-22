Стилист Рогов назвал мех самым модным трендом у мужчин в 2025 году

Страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%, исходя из фактической инфляции Президент Панамы на форуме в Давосе назвал высказывания Трампа о Панамском канале ложью Белорусский политолог рассказал об отсутствии интриги на выборах президента Белоруссии Появление ВСМ между Москвой и Петербургом может привести к оттоку 2 млн пассажиров Молдавия отказалась от Евровидения из-за экономических проблем и плохих песен