Стилист Рогов назвал мех самым модным трендом у мужчин в 2025 году
Стилист Александр Рогов перечислил мужчинам самые модные тренды 2025 года. Соответствующая информация размещена в его Telegram-канале.
В первую очередь он назвал популярным мех в наступившем году. Также он включил в список вельвет и клетку.
«Очевидные тенденции мужской моды на осень/зиму 2025», - сказал он.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в разговоре с НСН заявил, что шубы из натурального меха давно вышли из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему считают, что выбор в пользу этого материала – способ продемонстрировать личный достаток, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru