Стилист Рогов назвал мех самым модным трендом у мужчин в 2025 году

Стилист Александр Рогов перечислил мужчинам самые модные тренды 2025 года. Соответствующая информация размещена в его Telegram-канале.

В первую очередь он назвал популярным мех в наступившем году. Также он включил в список вельвет и клетку.

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«Очевидные тенденции мужской моды на осень/зиму 2025», - сказал он.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в разговоре с НСН заявил, что шубы из натурального меха давно вышли из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему считают, что выбор в пользу этого материала – способ продемонстрировать личный достаток, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Мамаев
ТЕГИ:РоссияМода

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