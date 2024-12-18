Гранж уходит: Total black назвали модным трендом 2025 года
Дизайнер Игорь Чапурин в беседе с НСН назвал топ-3 событий года в мире моды и отметил, что стиль гранж отходит на второй план.
Total black будет модной тенденцией в 2025 году, большинство летних коллекций выполнено именно в черном цвете, рассказал корреспонденту НСН дизайнер Игорь Чапурин на ежегодной премии журнала HELLO!.
«Наверное, девушки просто опережают события, потому что большинство летних коллекций следующего сезона, следующего лета, как бы ни было странно, total black. И я показал коллекцию весна-лето 2025-го года, там 80% черного, но очень разных фактур. Это тенденция, тренд, очень приятно, что наши замечательные героини подловили его на полгода вперед. Почему бы и нет?», - сказал Чапурин.
Он назвал топ-3 событий года в мире моды и отметил, что стиль гранж отходит на второй план.
«Это объявление, кто будет дизайнером Chanel, уход креативного директора Maison Margiela Джона Гальяно. Третье удивительное то, что люди вновь стали быть красивыми, гранж тихонечко отходит, звезды Голливуда и другие прекрасные люди стараются хорошо, шикарно выглядеть», - указал собеседник агентства.
Чапурин также рассказал, какие образы понравились ему на премии журнала.
«Нравится то, что black tie девушки восприняли очень буквально. В этом есть очень хороший невольный стиль, потому что black tie по дресс-коду подразумевает для мужчин смокинг, либо черный костюм, для девушек – длинное вечернее платье, где не обозначен цвет. Но все девушки восприняли black tie как черный выход. Это не так, но это придает мероприятию особый шарм, потому что наши прекрасные гости еще более грациозные, еще более архитектурные. Большое удовольствие наблюдать за такой некой стерильной черностью, потому что она выделяется в фактурах, в черных стразах, в черных разных тканях. Все это задает определенную таинственность, что в принципе перед Новым годом совершенно неплохо», - добавил Чапурин.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в разговоре с НСН опроверг, что коричневый цвет одежды взрослит, добавив, что его оттенки могут быть одними из самых универсальных в гардеробе, передает «Радиоточка НСН».
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