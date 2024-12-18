Гранж уходит: Total black назвали модным трендом 2025 года

Total black будет модной тенденцией в 2025 году, большинство летних коллекций выполнено именно в черном цвете, рассказал корреспонденту НСН дизайнер Игорь Чапурин на ежегодной премии журнала HELLO!.

«Наверное, девушки просто опережают события, потому что большинство летних коллекций следующего сезона, следующего лета, как бы ни было странно, total black. И я показал коллекцию весна-лето 2025-го года, там 80% черного, но очень разных фактур. Это тенденция, тренд, очень приятно, что наши замечательные героини подловили его на полгода вперед. Почему бы и нет?», - сказал Чапурин.

Он назвал топ-3 событий года в мире моды и отметил, что стиль гранж отходит на второй план.