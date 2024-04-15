Стилист Рогов отказался комментировать съемки «Модного приговора»

По его словам, он ещё не видел финальную версию программы.

«Я снимался, но ещё не видел, что получилось в итоге. Всё, что нужно знать, есть в пресс-релизе телеканала», — заключил ведущий.

Ранее в пресс-службе «Первого канала» заявили, что «Модный приговор» вернётся в эфир 22 апреля с двумя ведущими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

