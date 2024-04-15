Стилист Рогов отказался комментировать съемки «Модного приговора»
15 апреля 202419:02
Стилист Александр Рогов заявил, что не хотел бы комментировать съёмки шоу «Модный приговор» и оставить в тайне детали, сообщает NEWS.ru.
По его словам, он ещё не видел финальную версию программы.
«Я снимался, но ещё не видел, что получилось в итоге. Всё, что нужно знать, есть в пресс-релизе телеканала», — заключил ведущий.
Ранее в пресс-службе «Первого канала» заявили, что «Модный приговор» вернётся в эфир 22 апреля с двумя ведущими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест
- Автор «Слова пацана» посоветовал не ждать скорого продолжения сериала
- ХК «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина-2024
- Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля
- Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Руане
- NYT: Tesla сократит 14 тысяч сотрудников для снижения расходов
- Стилист Рогов отказался комментировать съемки «Модного приговора»
- Адвокаты попросили отпустить Портнягина под залог 10 млн рублей
- Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов
- Беркович и Петрийчук включили в список террористов и экстремистов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru