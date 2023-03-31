«Стервы, а не Девы!»: Астролог объяснила, каких женщин выбирают мужчины

Астрологи, опрошенные НСН, опровергли информацию, что одни знаки зодиака подходят для флирта, другие – для секса, а третьи – для брака, указав при этом на особый статус Скорпионов.

По данным сервиса знакомств «Мамба», женщины и мужчины чаще выбирают Близнецов для секса и флирта, для создания семьи мужчины выбирают Дев, а женщины Тельцов, при этом треть россиян называют Скорпионов самым сложным знаком для любви.