«Стервы, а не Девы!»: Астролог объяснила, каких женщин выбирают мужчины
Татьяна Борщ рассказала в эфире НСН анекдот про Скорпионов и объяснила, почему отвергают «хороших девочек», а Василиса Володина усомнилась в жажде мужчин к Близнецам.
Астрологи, опрошенные НСН, опровергли информацию, что одни знаки зодиака подходят для флирта, другие – для секса, а третьи – для брака, указав при этом на особый статус Скорпионов.
По данным сервиса знакомств «Мамба», женщины и мужчины чаще выбирают Близнецов для секса и флирта, для создания семьи мужчины выбирают Дев, а женщины Тельцов, при этом треть россиян называют Скорпионов самым сложным знаком для любви.
«Для каждого человека есть свой партнер. Неправильно говорить, что Близнецы задействованы в одной сфере, а Тельцы – в другой. Каждый человек настроен на свой уровень отношений. Кому то нужны садо-мазохистские отношения. Я часто слышу от молодых людей, что им не нравятся "хорошие девочки", потому что они слишком скучные и мягкие, а им нужны стервы. То, что женятся только на Тельцах, это неправда», - сказала НСН астролог Татьяна Борщ.
При этом она отметила, что Скорпионы стоят особняком от других знаков, и рассказала анекдот в этой связи.
«Что касается Скорпионов, определенная правда в этом есть, это очень сложный в психологическом плане знак. Это не значит, что он плохой, но есть такой анекдот: "Я не верила в астрологию до появления первого Скорпиона". Это сложный, но очень интересный и безумно своеобразный знак, который может в течение жизни сильно трансформироваться. Скорпионы очень часто глубоко религиозны. Очень часто путем страданий и жизненных коллизий они приходят к Богу и религии. Либо они наоборот уходят в сферу мошенничества, бизнеса и садятся в тюрьму. И то, и другое – изоляция, только с разными оттенками», - добавила Борщ.
По ее словам, знание знаков зодиака может помочь в бизнесе и воспитании детей.
«Интерес к астрологии растет, потому что люди, общаясь с профессионалами, видят точность этой информации. Обращаются предприниматели, для того, чтобы проверить надежность партнеров. Люди, собирающиеся жениться, спрашивают, насколько они совместимы, что нужно партнеру, как с ним гармонично построить отношения. Очень часто интересуются по поводу детей. Например, хотят сделать его музыкантом, и им объясняешь, какой у него психотип и что ему на самом деле нужно», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, астролог и телеведущая Василиса Володина сказала НСН, что астрологией интересуются больше 60% россиян, усомнившись при этом в достоверности опроса о «подходящих знаках».
«По поводу того, на ком предпочитают жениться мужчины, я думаю, что это не так. Мои личные наблюдения другие. На самом деле, 99,9% людей интересуются типологией тех, кто рядом, и астрологическая типология одна из самых удобных», - отметила Володина.
Финалист реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев ранее дал НСН прогноз на 2023–й год, назвав его «уникальным и решающим». Он призвал россиян не становиться «кроликами», а вести себя, как кошки, которые гуляют сами по себе и решают вопросы самостоятельно.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Путин обсудит с Совбезом новую внешнеполитическую концепцию
- Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет полноправным членом НАТО
- Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»
- ООН: ВСУ пытали около половины российских военнопленных
- В Санкт-Петербурге нашли более двух тонн кокаина
- Лукашенко: Россия была вынуждена включить Крым в свой состав
- СМИ: Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть
- WSJ предложила выслать из США посла и всех российских журналистов
- Лукашенко: В должности президента умирать не собираюсь
- Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru