«Тусовочная жизнь»: Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет успех в 2023 году
Успех в Новом году будет сопутствовать Овнам, а Девам стоит проявить осторожность и заняться здоровьем, сказала НСН астролог Татьяна Борщ.
Символом 2023 года стал Черный Водяной Кролик (кот) – это животное хитрое, острожное, трудолюбивое, потому нас всех ждет много работы, рассказала в эфире НСН составитель гороскопов Татьяна Борщ.
«Из знаков зодиака я бы выделила в первую очередь Овна. Юпитер, а это планета большой удачи, уже в конце прошлого года перешла в этот знак, и большую часть 2023 года будет находиться в нем. У людей, родившихся под этим знаком зодиака, будут развиваться масштабные идеи, они могут получить новую работу, встретить любовь. На втором месте – Стрельцы, для них этот год тоже будет чрезвычайно удачным. Особенно повезет людям творческих профессий, и эта тенденция уже начинает быть заметной. В период с конца марта и до мая она станет очень яркой. У многих Стрельцов родятся дети, внуки. Год будет удачным и для Львов, особенно апрель-май, а также вторая половина года. Возможно, произойдет переход на новую работу, а у бизнесменов стабилизируются дела. Вообще все, что касается финансов, выглядит успешным. Неплохих успехов можно ожидать Близнецам. Тут и новая работа, и смена круга общения, опять же любовь. Тусовочная жизнь, я бы сказала. Удачен год и для Раков. Особенно это касается весны, а также второй половины года. Те, кто имеют долги, а многие представители знака этим грешат, могут рассчитаться со своим денежным бременем и вздохнуть свободно», - сказала Борщ.
Собеседница НСН рассказала, что Девам и Козерогам нужно обратить внимание на свое здоровье. Рыбам, по словам астролога, все важные дела лучше завершить в первой половине года.
«Осторожность в 2023 году следует проявить Девам. Особенно это касается пожилых людей. Возможны проблемы со здоровьем, финансовые неурядицы, огорчения в личной жизни. Это же касается и Козерогов. Люди, рожденные под этим знаком, могут быть заняты семейными делами, расширением бизнеса, но все может идти с большим трудом. У Рыб этот год похож на скачки с препятствиями. В первой половине года возможна смена работы, большие денежные поступления, но в марте в знак Рыб войдет Сатурн, а это тяжелая, жесткая планета, которая ведет за собой различные ограничения. Потому в течение двух следующих лет ситуация у Рыб изменится к худшему, потому все важные решения нужно принимать в первой половине этого года», - отметила Борщ.
Дала астролог и прогноз на общественно-политическую ситуацию в стране и мире.
«Первая половина 2023 года будет столь же агрессивна, как и весь 2022 год. Специальная военная операция продолжится, но, к счастью, она будет развиваться в нашу пользу – это произойдет где-то в конце января, в феврале. У нас будет яркий и заметный прорыв. К мирным переговорам можно будет приступить в мае, летом, потому эта часть года и выглядит спокойной. Осень снова может принести осложнения. Что касается общей политической ситуации в мире, то агрессия Запада никуда не уйдет, мы будем сталкиваться с ней еще минимум три года. Начиная с конца 2024 года можно будет говорить, что Россия вышла вперед, будущее у нашей страны прекрасное», - резюмировала Борщ.
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