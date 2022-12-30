«Тусовочная жизнь»: Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет успех в 2023 году

Собеседница НСН рассказала, что Девам и Козерогам нужно обратить внимание на свое здоровье. Рыбам, по словам астролога, все важные дела лучше завершить в первой половине года.

«Осторожность в 2023 году следует проявить Девам. Особенно это касается пожилых людей. Возможны проблемы со здоровьем, финансовые неурядицы, огорчения в личной жизни. Это же касается и Козерогов. Люди, рожденные под этим знаком, могут быть заняты семейными делами, расширением бизнеса, но все может идти с большим трудом. У Рыб этот год похож на скачки с препятствиями. В первой половине года возможна смена работы, большие денежные поступления, но в марте в знак Рыб войдет Сатурн, а это тяжелая, жесткая планета, которая ведет за собой различные ограничения. Потому в течение двух следующих лет ситуация у Рыб изменится к худшему, потому все важные решения нужно принимать в первой половине этого года», - отметила Борщ.

Дала астролог и прогноз на общественно-политическую ситуацию в стране и мире.

«Первая половина 2023 года будет столь же агрессивна, как и весь 2022 год. Специальная военная операция продолжится, но, к счастью, она будет развиваться в нашу пользу – это произойдет где-то в конце января, в феврале. У нас будет яркий и заметный прорыв. К мирным переговорам можно будет приступить в мае, летом, потому эта часть года и выглядит спокойной. Осень снова может принести осложнения. Что касается общей политической ситуации в мире, то агрессия Запада никуда не уйдет, мы будем сталкиваться с ней еще минимум три года. Начиная с конца 2024 года можно будет говорить, что Россия вышла вперед, будущее у нашей страны прекрасное», - резюмировала Борщ.

