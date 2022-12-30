«Не будьте кроликами!»: Финалист «Битвы экстрасенсов» сделал прогноз на 2023 год
1 января 202312:00
Наступающий год многое решит не только в вопросах России и Украины, но и вообще в мире, сказал НСН экстрасенс Анатолий Леденев.
Наступающий 2023 год можно назвать решающим во всем мире, а если вести себя как кролики, то можно все профукать, заявил финалист реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев в беседе с НСН.
«Уникальный год. Он двойной: символы Кот и Кролик, как хорошая синусоида, где наверху будет кошка. Этот год многое решит, не только в вопросах России и Украины, а вообще в мире. Решающий год, в том числе в политическом плане», - сказал Леденев.
Собеседник НСН призывал не становиться «кроликами», чтобы не профукать год.
«У многих людей в этом году будут решаться вопросы. Но если станут кроликами, то профукают год. Если будут вести себя как кошки, которые гуляют сами по себе, и будут решать вопросы самостоятельно, то у них все будет хорошо. Кот ведь равно хищное животное. Я и про 2022 год говорил, что он всем покажет. Он и показал!», - отметил Леденев.
Проблемы, по словам экстрасенса, начнут решаться ближе к осени.
«Напряженные месяцы – практически вся зима. Весной произойдет реанимация, проснется природа, люди, энергия. Могу сказать, что все проблемы будут решаться в конце лета – начале осени. Речь идет о финансах, любви, здоровье, карьере», - резюмировал Леденев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru