Стерлигов рассказал, как «дяди» используют «бесноватую» Грету Тунберг

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг изменила описание в своем профиле Twitter после того, как о ней высказался президент России Владимир Путин. В соответствии с заявлением главы РФ, она назвала себя «доброй, но плохо информированной девочкой». Тунберг привлекла к себе внимание всего мира после эмоционального выступления в ООН, в ходе которого она обвинила мировых лидеров в уничтожении планеты из-за неконтролируемых добычи полезных ископаемых и индустриализации.

Православный предприниматель Герман Стерлигов, который неоднократно выступал против производства электроэнергии, в эфире НСН заявил, что шведскую школьницу попросту используют для прикрытия тех, кто наживается на уничтожении природы.

«Это несчастный бесноватый ребенок, которую используют взрослые дяди по своему усмотрению. Взрослые дяди, которые уничтожают природу всего мира будут прикрываться всякими экологическими тезисами, что они и делают, теперь и из уст этой девочки. Они подменяют тезис: говорят все правильно, смотрите, природа гибнет, все замусорено, лишаем будущего всех и вся. Но выводы из этого делаются такие, что все это будет продолжаться», - сказал он.