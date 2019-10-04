Грета Тунберг изменила свой Twitter после выступления Путина
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила описание в своем профиле Twitter после того, как о ней высказался президент России Владимир Путин.
Как отмечает RT, сейчас в профиле девочки значится «Добрая, но плохо информированная девочка».
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя выступление Тунберг в ООН, заявил, что выступает против того, чтобы детей использовали для достижения своих целей.
При этом Путин отметил, что считает шведскую активистку доброй и искренней девочкой, которой не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».
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