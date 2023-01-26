Степашин предложил переименовать Волгоград

Председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин полагает, что Волгоград стоит переименовать в Сталинград.

По его мнению, «дело ведь не в самом Сталине с точки зрения истории», а в Сталинградской битве, которая «была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем». Об этом Степашин заявил в ходе выступления на круглом столе по теме «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы», передает РИА Новости.

Он также утверждает, что абсолютное большинство жителей Волгограда называют себя сталинградцами.

Сергей Степашин возглавлял российское правительство с мая по август 1999 года, также был председателем Счетной палаты с апреля 2000 по сентябрь 2013 года.

Накануне партия «Коммунисты России» предложила переименовать Санкт-Петербург и дать городу двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Коммунисты постоянно связывают с именем Ленина безвозвратную веру в свои иконы, при этом даже не зная истории собственной страны, отметила в эфире НСН сенатор Людмила Нарусова.



