«Чистая спекуляция!»: Нарусова возмутилась предложением переименовать Санкт-Петербург

Предложение переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург город-герой Ленинград является чистой спекуляцией, многие блокадники на референдуме 1991 года поддержали переименование города и говорили, что боролись за родную землю, а вовсе не за имя вождя Владимира Ленина, заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в разговоре с НСН.

Накануне партия «Коммунисты России» предложила переименовать Санкт-Петербург и дать городу двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Отмечается, что Петербургу необходимо присвоить такое имя, поскольку «для всего мира» он является «прежде всего городом, пережившим фашистскую блокаду, отстоявшим себя и свое право существовать именно таким, какой он есть». Людмила Нарусова отметила, что такая инициатива является поводом для партии напомнить о себе.

«Если бы они побывали в современном Санкт-Петербурге, то видели бы, что на здании аэропорта и всех вокзалах крупными буквами на въезде в город написано: город-герой Ленинград. Это уже есть. Все, включая объявления стюардесс в самолетах и проводников в поезде, об этом напоминают. Говорить о том, что нужно восстановить память – это чистая спекуляция. Хочу напомнить, что такая же инициатива по поводу Волгограда и Сталинграда уже была высказана. Президент Путин, который всегда говорит о верности истории, сказал, что Сталинградская битва – это Сталинградская битва, а город Волгоград – это город Волгоград», - сказала Нарусова.

Она напомнила, что референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург был проведен 12 июня 1991 года. Нарусова отметила, что жителям города было предложено самим выбрать его название в отличие от всех предыдущих случаев, когда росчерком пера чиновников Санкт-Петербург превращался в Петроград.

«Такой истерики не было, когда Калинин стал Тверью, Куйбышев – Самарой, Горький – Нижним Новгородом. И почему-то именно с именем Ленина коммунисты связывают эту безвозвратную веру в свои иконы. Хочу напомнить, что название города Санкт-Петербург было принято на референдуме, который проводился в 1991 году. Жителям города было предложено самим выбрать название города в отличие от всех предыдущих случаев, когда росчерком пера чиновников Санкт-Петербург превращался в Петроград, а Петроград в Ленинград. По современной Конституции России, источник власти – это волеизъявление народа, а не желание какой-либо партии», - объяснила сенатор.

Также Нарусова рассказала, что обращение «Коммунистов России» к блокаде Ленинграда неправомерно. По ее словам, на референдуме многие блокадники поддержали переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, говоря о том, что они боролись за родной город, а вовсе не за имя Ленина.

«Обращение к блокаде Ленинграда неправомерно. На референдуме многие блокадники поддержали эту идею (переименование Ленинграда в Санкт-Петербург - ред. НСН), говоря о том, что они боролись за родной город, за свои честь и достоинство, а вовсе не за имя Ленина. Во время блокады в самую страшную зиму 1943-1944 года, когда враг стоял у стен города, в Ленинграде возникло движение за возвращение улицам и площадям старых исторических наименований. Именно тогда площадь Жертв Революции вновь стала Марсовым полем, Советский проспект – Суворовским, площадь Урицкого снова стала Дворцовой площадью. Даже вождь Сталин не возражал, потому что понимал, насколько людям важен символ, чтобы выжить. Таким символом был святой Петр. До сих пор некоторые думают, что Петербург – это в честь Петра первого. Неправда. Санкт-Петербург – это город святого Петра», - резюмировала сенатор.

Блокада города-героя, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов, погибло 632 тысячи человек по информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе. По другим данным, эта цифра достигает миллиона. 97% жителей Ленинграда умерли от голода и только 3% - погибли во время бомбежек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

