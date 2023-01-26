«Коммунисты России» предложили дать Петербургу двойное название

Партия «Коммунисты России» предложила переименовать Санкт-Петербург и дать городу двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Об этом заявил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович.

Политическое объединение направило соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

«Все-таки город должен носить двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Вот такое название официально мы бы хотели, чтобы было», — отметил Малинкович.

По мнению политика, для всего мира Санкт-Петербург — прежде всего «город, переживший фашистскую блокаду».

Ранее первый зампред думского комитета по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая советский авианосец «Варяг» и назвать его в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, напоминает телеканал «360». Депутат также предложил сделать корабль флагманом Черноморского флота, пишет Ura.ru.

