«Коммунисты России» предложили дать Петербургу двойное название
Партия «Коммунисты России» предложила переименовать Санкт-Петербург и дать городу двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Об этом заявил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович.
Политическое объединение направило соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.
«Все-таки город должен носить двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Вот такое название официально мы бы хотели, чтобы было», — отметил Малинкович.
По мнению политика, для всего мира Санкт-Петербург — прежде всего «город, переживший фашистскую блокаду».
Ранее первый зампред думского комитета по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая советский авианосец «Варяг» и назвать его в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, напоминает телеканал «360». Депутат также предложил сделать корабль флагманом Черноморского флота, пишет Ura.ru.
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