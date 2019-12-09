Степаненко благословила брак Петросяна с молодой помощницей
9 декабря 201915:34
Бывшая супруга российского юмориста Евгения Петросяна прокомментировала известие о его новом браке.
Ранее СМИ сообщили, что 74-летний Петросян связал себя узами брака со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Для юмориста это уже пятый по счету брак.
Степаненко заявила изданию Super.ru, что не слышала о новом браке экс-супурга, но если это правда – она желает им счастья.
Стоит отметить, что сама Брухунова отказалась комментировать известие о своем замужестве, пишут «Дни.ру».
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Ладыгин
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