Адвокат рассказал, как Петросян будет отвоевывать квартиру у Степаненко

Юморист Евгений Петросян рассказал, что уже более года не может попасть в свою квартиру. В своем аккаунте в Instagram он уточнил, что все съемки авторской передачи «Смехопанорама» проходили в кабинете, который располагается именно в этой квартире.

Адвокат юмориста Сергей Жорин в эфире НСН рассказал об оккупации квартиры экс-женой Петросяна.

«Елена Степаненко практически оккупировала квартиру на Зачатьевском переулке, где они проживали вместе. Это самая большая и дорогая квартира из того, что было нажито в период брака. И проблема не в том, что Елена Степаненко ее заняла и не пускает Евгения Петросяна, а в том, что там много личных вещей Евгения Вагановича, а также много предметов для его работы. В том числе видеоматериалы, которые используются для создания программ, которые до сих пор выходят в эфир. Поскольку Елена Степаненко категорически против каких-либо переговоров, мирного урегулирования это затрудняет ряд процессов. Вставать в такую непримиримую позу, мне кажется, даже не совсем порядочно. Так как с Евгением Вагановичем ее связывают долгие годы не только совместной жизни, но и продуктивного творчества», - сказал адвокат.

По его словам «интеллигентность Евгения Петросяна» не позволяет ему пойти на решительные меры по отстаиванию квартиры.

«Евгений Ваганович такой интеллигентный человек, который не теряет надежду договориться и не хочет получать доступ в квартиру через активные действия. Я ему предлагаю, поскольку он собственник, вскрыть квартиру и поменять замки, но он против этого. Он только выражает свое сожаление, в том числе через социальные сети. Решение по квартире будет принято через суд. Сейчас проходит экспертиза оценки всего нажитого в браке имущества. Так как очень много культурного наследия (картины, иконы – более 5 тыс. единиц), то процесс долгий. Если бы Елена Степаненко изменила свою позицию, то можно было бы ускорить процесс», - заключил адвокат Петросяна.

Он также отметил, что: «Ни кто бомжем Евгения Вагановича не сделал и не может сделать. Потому что, к счастью, у него несколько объектов недвижимости».

Брак между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко был расторгнут в ноябре 2018 года Хамовническим судом Москвы. 74-летний Евгений Петросян и 66-летняя Елена Степаненко ведут тяжбу по разделу имущества на сумму в 1,5 млрд. рублей. Артисты прожили в браке 30 лет.

Ранее НСН сообщала, что юморист выставил для аренды элитную квартиру в Зачатьевском переулке вместе с бывшей женой, которая отказалась съезжать.





