Евгений Петросян женился

Елена Брухунова работала администратором сайта экс-супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко, затем стала вести онлайн-страницу Петросяна, а позднее дослужилась до его помощницы и директора.

В ноябре 2018 года Петросян и Степаненко развелись. По словам адвоката юмориста, Степаненко намеренно затягивала бракоразводный процесс, который и без того был связан с тяжбами по поводу раздела имущества. В частности, юморист заявлял о том, что Степаненко не пускает его в квартиру, где проходили съемки телепередачи Петросяна «Смехопанорама». Адвокат Жорин в эфире НСН назвал это «оккупацией». «Елена Степаненко практически оккупировала квартиру на Зачатьевском переулке, где они проживали вместе. Это самая большая и дорогая квартира из того, что было нажито в период брака. И проблема не в том, что Елена Степаненко ее заняла и не пускает Евгения Петросяна, а в том, что там много личных вещей Евгения Вагановича, а также много предметов для его работы. В том числе видеоматериалы, которые используются для создания программ, которые до сих пор выходят в эфир. Поскольку Елена Степаненко категорически против каких-либо переговоров, мирного урегулирования это затрудняет ряд процессов», - подчеркнул юрист.



