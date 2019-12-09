Евгений Петросян женился
Юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, пишет «Комсомольская правда» в понедельник, 9 декабря, со ссылкой на источник.
По имеющейся информации, Петросян и Бурхунова зарегистрировали отношения в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего Петросяна это уже пятый брак.
Елена Брухунова работала администратором сайта экс-супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко, затем стала вести онлайн-страницу Петросяна, а позднее дослужилась до его помощницы и директора.
В ноябре 2018 года Петросян и Степаненко развелись. По словам адвоката юмориста, Степаненко намеренно затягивала бракоразводный процесс, который и без того был связан с тяжбами по поводу раздела имущества. В частности, юморист заявлял о том, что Степаненко не пускает его в квартиру, где проходили съемки телепередачи Петросяна «Смехопанорама». Адвокат Жорин в эфире НСН назвал это «оккупацией». «Елена Степаненко практически оккупировала квартиру на Зачатьевском переулке, где они проживали вместе. Это самая большая и дорогая квартира из того, что было нажито в период брака. И проблема не в том, что Елена Степаненко ее заняла и не пускает Евгения Петросяна, а в том, что там много личных вещей Евгения Вагановича, а также много предметов для его работы. В том числе видеоматериалы, которые используются для создания программ, которые до сих пор выходят в эфир. Поскольку Елена Степаненко категорически против каких-либо переговоров, мирного урегулирования это затрудняет ряд процессов», - подчеркнул юрист.
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