Количество нападений собак на людей выросло в России в 6,5 раза

Согласно статистике ведомства, в 2022 году по факту нападения животных было возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году их количество выросло до 185, в 2024 — до 408.

Несколько уголовных дел было заведено и в 2025 году, пострадали как взрослые, так и дети. Инциденты были зафиксированы в Пензенской, Саратовской, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае, Бурятии и Татарстане.

Ранее бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

