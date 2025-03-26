Количество нападений собак на людей выросло в России в 6,5 раза
Количество нападений собак на людей увеличилось в 6,5 раза за два года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Согласно статистике ведомства, в 2022 году по факту нападения животных было возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году их количество выросло до 185, в 2024 — до 408.
Несколько уголовных дел было заведено и в 2025 году, пострадали как взрослые, так и дети. Инциденты были зафиксированы в Пензенской, Саратовской, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае, Бурятии и Татарстане.
Ранее бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru