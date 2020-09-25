Ставшая главой поселения уборщица выдвинута на Нобелевскую премию мира
Уборщица Марина Угодская, выигравшая выборы главы поселения в Костромской области, была выдвинута на Нобелевскую премию мира. С соответствующей инициативой в качестве эксперимента выступила газета «МК».
Как пишет издание, заявка на выдвижение Угодской была отправлена автором издания Дмитрием Поповым, который имеет удостоверение преподавателя. Это одна из категорий людей, которые имеют права выдвинуть человека на Нобелевскую премию мира.
Попов обосновал кандидатуру Угодской тем, что «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление». По данным издания, после отправки заявки было получено письмо с подтверждением.
Напомним, ранее президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию российского лидера направил писатель Сергей Комков.
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