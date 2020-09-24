Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

По словам Комкова, его профессорские дипломы признаются Нобелевским комитетом мира. Он уже четвертый раз подает заявки на выдвижение номинантов.

Он рассказал, что решил проверить Нобелевский комитет «на вшивость» и гражданскую ответственность.

"Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля", - сказал автор заявки.

Ранее ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира оппозиционера Алексея Навального.

В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея.

Кроме того, депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире».

Шведский депутат Магнус Якобссон отметил правительство США, Сербии и непризнанного Косова за соглашение о нормализации экономических отношений.

