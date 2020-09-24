Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию можно будет закрывать, если на нее не номинируют президента России Владимира Путина, заявил на пресс-конференции академик, писатель Сергей Комков, который решил выдвинуть главу государства на получение награды.

Комитет будет собирать заявки до октября, потом рассматривать до марта, а затем автором заявок на выдвижение сообщат, номинировали ли их кандидатов.

Номинантов могут выдвигать правительства, члены международных судов, профессора, ректоры, лица, награжденные премией, или бывшие члены Нобелевского комитета.

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По словам Комкова, его профессорские дипломы признаются Нобелевским комитетом мира. Он уже четвертый раз подает заявки на выдвижение номинантов.

Он рассказал, что решил проверить Нобелевский комитет «на вшивость» и гражданскую ответственность.

"Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля", - сказал автор заявки.

Ранее ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира оппозиционера Алексея Навального.

В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея.

Кроме того, депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире».

Шведский депутат Магнус Якобссон отметил правительство США, Сербии и непризнанного Косова за соглашение о нормализации экономических отношений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинНобелевская Премия
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