Путин против Навального. Война за премию мира началась
Президента России выдвинули на Нобелевскую премию мира, в соперниках Трамп, Навальный и целая семья Тихановских.
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию российского лидера направил писатель Сергей Комков. Он объяснил свой выбор тем, что решил проверить Нобелевский комитет «на вшивость» и гражданскую ответственность.
В Кремле на номинацию Путина отреагировали достаточно меланхолично. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «если решение будет принято – прекрасно, если нет – ничего страшного».
Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН выдвижение Путина.
«У него есть основания принять эту награду без колебаний», - заявил Горбачев.
По его словам, в Нобелевском комитете хорошо знают ситуацию, и решение надо оставить за ними. «Все будет решено правильно», - надеется последний советский лидер.
Сам Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе». Помимо экс-президента СССР, Нобелевскую премию мира получал еще один наш соотечественник: академик Андрей Сахаров в 1975 году.
Среди россиян, помимо Путина, на премию выдвинут фигурант одного из главных международных скандалов года Алексей Навальный. Оппозиционера выдвинул ряд профессоров крупных университетов, специализирующихся по России. Как сообщил социолог в Ратгерском университете Сергей Ерофеев, идея премирования Навального не нова, но «стала актуальнее и должна найти широкий отклик».
Как впрочем и не нова и идея премирования американских президентов, причем даже не за самые явные заслуги. Так, депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». Напомним, что в 2009-м году был премирован тогдашний американских лидер Барак Обама, чьи «выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» многими так и остались незамеченными.
Не остался без внимания и конфликт вокруг выборов в Белоруссии. Так, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея. Осталось лишь дождаться выдвижения на премию действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.
Напомним, что ранее о получении Нобелевской премии мира мечтал глава Чечни Рамзан Кадыров. Правда, в СПЧ сочли странными подобные фантазии. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что Нобелевская премия мира давно себя дискредитировала.
«Что касается Нобелевской премии мира, то здесь решает Нобелевский комитет. Я считаю, что сама премия себя дискредитировала. Эта премия вручалась Обаме, Арафату, людям, которые ничего общего не имеют с миротворчеством. Поэтому странно желание Кадырова думать об этой премии и желать ее получения», - сказал Брод.
Сложно судить, насколько о ее получении мечтает действующий президент России. Тем не менее, соревнование Путина с Навальным выглядит чуть ли не впервые по-настоящему интригующим.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР
- ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован на миллион рублей
- СМИ: Власти Москвы могут вернуть карантин для пожилых граждан
- Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку
- Создатель «Новичка»: вещество может изготовить любая лаборатория мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru