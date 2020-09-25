Путин против Навального. Война за премию мира началась

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию российского лидера направил писатель Сергей Комков. Он объяснил свой выбор тем, что решил проверить Нобелевский комитет «на вшивость» и гражданскую ответственность.

В Кремле на номинацию Путина отреагировали достаточно меланхолично. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «если решение будет принято – прекрасно, если нет – ничего страшного».

Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН выдвижение Путина.

«У него есть основания принять эту награду без колебаний», - заявил Горбачев.

По его словам, в Нобелевском комитете хорошо знают ситуацию, и решение надо оставить за ними. «Все будет решено правильно», - надеется последний советский лидер.

Сам Горбачев получил Нобелевскую премию мира в 1990 году «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе». Помимо экс-президента СССР, Нобелевскую премию мира получал еще один наш соотечественник: академик Андрей Сахаров в 1975 году.