«Ставки от ЦБ, деньги от СВО»: Квартиры дорожают на фоне «ажиотажного» спроса
В России из-за ужесточения ипотеки вырос спрос на арендное жилье, что привело к росту цен на съемные квартиры. При этом россияне все еще не отказались от ипотеки, а застройщики не снижают цены.
Цены на квартиры в России зависят от многих факторов: решения ЦБ по ключевой ставке, спрос на покупку и аренду, доходы граждан и объем предложения.
Разбираемся, какие новые тенденции привнесла осень 2023 года на рынок недвижимости.
АРЕНДА В ПЛЮСЕ
Так, в России из-за недоступности ипотеки вырос спрос на арендное жилье, что привело к росту цен на съемные квартиры. Об этом заявили в федеральной компании «Этажи». Цены на съемные квартиры подскочили за последние два месяца до 15%. Эту информацию НСН подтвердил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«Осень – это всегда сезон роста цен, минимум на 10% цены за осень вырастают. В этом году тенденция более яркая, цены выросли на 15%, в каких-то регионах – на 20%. Я думаю, что это не так сильно связано с удорожанием ипотеки, потому что объемы ипотечных кредитов пока еще растут. Более существенно влияет инфляция и рост доходов населения в тех городах, где у нас большое количество призывалось военнослужащих для участия в СВО, где размещено много предприятий военно-промышленного комплекса. При этом объем предложения аренды все еще ограничен, что повлекло рост цен», - рассказал он.
Апрелев также отметил, что ажиотажный спрос на ипотеки начал падать, не дожидаясь очередного повышения ключевой ставки.
«В дальнейшем спрос на ипотеку будет падать. Люди старались купить квартиру, понимая, что ставка вырастет, был существенный ажиотажный спрос в сентябре. Сейчас же общий тренд – снижение, особенно на вторичном рынке. Ключевая ставка существенно влияет на ставку по ипотеке, она все равно подрастет. Но банки в этом году уже выполнили годовой план, поэтому они будут с опозданием реагировать на рост ключевой ставки», - резюмировал он.
Совет директоров Банка России на заседании 27 октября может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 13 до 14%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.
ЦБ В МИНУСЕ
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН заявил, что высокая ставка помогает бороться именно с «кредитным бумом» и инфляцией.
«Да, думаю, что повышение ставки состоится, чрезмерной мягкости от Банка ждать не стоит. Подъем ставки приведет к тому, что еще больше будет охлаждаться кредитование. Главное, на что сейчас действует высокая ставка, это сокращение беззалогового кредита конечному потребителю. У нас кредитный бум в стране. То есть, у нас зарплаты растут и потребление в долг, из-за этого инфляция выше планов Центробанка. Он с ней борется», - сказал он.
Уровень ключевой ставки Центробанка России может повыситься до конца года или же остаться неизменным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме. В настоящее время уровень ключевой ставки - 13%. До конца года Банк России проведет еще два заседания 27 октября и 15 декабря, на которых он может быть пересмотрен.
Ранее в рамках борьбы с «кредитным бумом» Правительство России увеличило с 15 до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой.
Увеличение на 5% первоначального взноса по льготным ипотекам уменьшит спрос на квартиры, но не погонит цены вниз, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН. По ее словам, застройщики просто не могут сегодня снижать цены из-за роста издержек.
«Увеличение на 5% первоначального взноса усечет ряд клиентов, у которых недостаточно накоплений. Сейчас 20% для Москвы – это минимум три миллиона надо иметь, чтобы купить однушку за 15 миллионов. Не у всех есть такие накопления, а это только минимум. Поэтому спрос уменьшится, будет меньше клиентов. У застройщиков будет выбор. Они могут снижать цены, а могут ждать у моря погоды, когда инфляция дорастет до тех цен, которые они удерживают. Последний год они ждали с моря погоды, июль-август были очень горячими из-за резкой девальвации рубля. Люди скидывали рубли в квартиры. Поэтому цены даже повышали на 2-3%», - отметила собеседница НСН.
При этом, по прогнозам Радченко, застройщики не будут сейчас снижать цены, чтобы привлечь покупателей – их расходы значительно растут, а работать в убыток никто не хочет.
«Дело в том, что застройщикам снижать цены особо некуда. Они должны повышать зарплаты мигрантам, которые сейчас на 40-50% меньше получают, чем обычно, из-за курса. Увеличивается ставка по кредитам для застройщиков, они это вкладывают в себестоимость. Также дорожают стройматериалы. Это тоже все будет вкладываться в себестоимость. Поэтому они будут удерживать цены не от хорошей жизни, работать в убыток никто не хочет», - объяснила она.
А эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута ранее говорил НСН, что ужесточение правил выдачи льготной ипотеки неизбежно на фоне израсходования Минфином выделенных на это средств.
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