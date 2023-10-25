«Ставки от ЦБ, деньги от СВО»: Квартиры дорожают на фоне «ажиотажного» спроса

Цены на квартиры в России зависят от многих факторов: решения ЦБ по ключевой ставке, спрос на покупку и аренду, доходы граждан и объем предложения.

Разбираемся, какие новые тенденции привнесла осень 2023 года на рынок недвижимости.

АРЕНДА В ПЛЮСЕ

Так, в России из-за недоступности ипотеки вырос спрос на арендное жилье, что привело к росту цен на съемные квартиры. Об этом заявили в федеральной компании «Этажи». Цены на съемные квартиры подскочили за последние два месяца до 15%. Эту информацию НСН подтвердил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Осень – это всегда сезон роста цен, минимум на 10% цены за осень вырастают. В этом году тенденция более яркая, цены выросли на 15%, в каких-то регионах – на 20%. Я думаю, что это не так сильно связано с удорожанием ипотеки, потому что объемы ипотечных кредитов пока еще растут. Более существенно влияет инфляция и рост доходов населения в тех городах, где у нас большое количество призывалось военнослужащих для участия в СВО, где размещено много предприятий военно-промышленного комплекса. При этом объем предложения аренды все еще ограничен, что повлекло рост цен», - рассказал он.

Апрелев также отметил, что ажиотажный спрос на ипотеки начал падать, не дожидаясь очередного повышения ключевой ставки.

«В дальнейшем спрос на ипотеку будет падать. Люди старались купить квартиру, понимая, что ставка вырастет, был существенный ажиотажный спрос в сентябре. Сейчас же общий тренд – снижение, особенно на вторичном рынке. Ключевая ставка существенно влияет на ставку по ипотеке, она все равно подрастет. Но банки в этом году уже выполнили годовой план, поэтому они будут с опозданием реагировать на рост ключевой ставки», - резюмировал он.