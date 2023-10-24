«Ажиотаж!»: Съемные квартиры подорожали на 20% из-за роста доходов за счет СВО

«Осень – это всегда сезон роста цен, минимум на 10% цены за осень вырастают. В этом году тенденция более яркая, цены выросли на 15%, в каких-то регионах – на 20%. Я думаю, что это не так сильно связано с удорожанием ипотеки, потому что объемы ипотечных кредитов пока еще растут. Более существенно влияет инфляция и рост доходов населения в тех городах, где у нас большое количество призывалось военнослужащих для участия в СВО, где размещено много предприятий военно-промышленного комплекса. При этом объем предложения аренды все еще ограничен, что повлекло рост цен», - рассказал он.

Апрелев также отметил, что ажиотажный спрос на ипотеки начал падать, не дожидаясь очередного повышения ключевой ставки.

«В дальнейшем спрос на ипотеку будет падать. Люди старались купить квартиру, понимая, что ставка вырастет, был существенный ажиотажный спрос в сентябре. Сейчас же общий тренд – снижение, особенно на вторичном рынке. Ключевая ставка существенно влияет на ставку по ипотеке, она все равно подрастет. Но банки в этом году уже выполнили годовой план, поэтому они будут с опозданием реагировать на рост ключевой ставки», - резюмировал он.

В октябре аренда квартиры в Москве оказалась выгоднее ее покупки в ипотеку, к такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Эксперты выбрали для анализа двухкомнатную квартиру. Так, при первоначальном взносе в 20% и сроке кредита на 30 лет ежемесячный платеж по такой квартире составит в среднем 117 тысяч рублей. При этом арендовать подобный вариант можно за 75 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

