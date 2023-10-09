Коридор цен: Названа стоимость «кремлевской» квартиры Димы Билана
Квартиры рядом с Красной площадью стоят не меньше 700 тыс. руб за квадратный метр, при этом у актрисы Андрейченко только терраса занимала 200 кв.м., сказала в эфира НСН риелтор.
Новая квартира Димы Билана в доме с видом на Кремль может стоить от 90 млн рублей, если ее площадь превышает 100 кв.м., сказала в интервью НСН руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева.
Билан ранее сообщил в одном из YouTube-шоу, что приобрел квартиру в центре Москвы, из которой открывается вид на Красную площадь. Певец уточнил, что в нескольких минутах ходьбы от этой квартиры находится Гнесинское училище.
«Жилые дома с видом на Кремль это улицы Серафимовича, Солянка, Мясницкая, Арбат, Петровка. Коридор цен – от 500 до 900 тыс. рублей за квадратный метр, чем ближе к Кремлю, - тем выше стоимость. Если Кремль близко-близко – 700-900 тыс. рублей. Стоимость квартиры Билана зависит от метража», - сказала Шлепарева.
По ее словам, площадь квартир знаменитостей в центре Москвы может превышать 200 кв.м.
«Мы там вряд ли встретим обычных людей. Если они там когда-та жили, все коммуналки давно расселили. Там живут бизнесмены, политики, медийные личности. Например, в квартире с видом на Кремль, где только терраса была 200 кв.м. проживала Наталья Андрейченко», - заключила собеседница НСН.
Российская академия музыки имени Гнесиных находится на Поварской улице, которая выходит на Новый Арбат. Рядом с ней в шаговой доступности также находятся Большая Никитская улица, Никитский бульвар и метро «Арбатская». По данным РБК, девятикомнатная квартира продюсера Бари Алибасова на Мерзляковском переулке площадью 220 кв.м. недалеко от Гнесинки сдавалась за 500 тыс. рублей в месяц.
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