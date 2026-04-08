Сохранение льготной ипотеки в России – вынужденная мера, но на подобные программы приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни». По его словам, в России накопились вопросы к доступности жилья, решать их нужно за счет увеличения градостроительного потенциала. Апрелев уточнил, что рыночная ипотека не востребована у населения в силу объективных причин.

«По итогам прошлого года рыночная ипотека занимает менее 20%, поскольку текущая ставка является заградительной. В основном рыночную ипотеку используют не для приобретения новой квартиры, а для сопровождения обменных операций. Например, сначала что-то продать, потом купить, либо, наоборот, купить с ипотекой, потом что-то свое продать и погасить ипотечный кредит. Ипотека на вторичном рынке в основном обслуживает обменные операции, поэтому ее доля и столь низка. В 2023 году, после того, как ипотечная ставка достигла уровня 16%, рыночную ипотеку перестали брать. Полагаю, пока ставка будет выше 16%, говорить о серьезном возврате ипотеки на вторичный рынок не приходится», - сказал он.