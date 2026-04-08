Ставки и эскроу-счета: Почему россияне не спешат брать ипотеку
Не стоит ждать роста ипотечных сделок на рынке вторичного жилья, пока ставка по рыночной ипотеке остается выше 16%, сказал НСН Константин Апрелев.
Помимо текущей ипотечной ставки, которая стала заградительной мерой, многие не решаются на покупку жилья с учетом действующей модели заполнения эскроу-счетов при приобретении новостроек. Об этом в беседе с НСН заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Сохранение льготной ипотеки в России – вынужденная мера, но на подобные программы приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни». По его словам, в России накопились вопросы к доступности жилья, решать их нужно за счет увеличения градостроительного потенциала. Апрелев уточнил, что рыночная ипотека не востребована у населения в силу объективных причин.
«По итогам прошлого года рыночная ипотека занимает менее 20%, поскольку текущая ставка является заградительной. В основном рыночную ипотеку используют не для приобретения новой квартиры, а для сопровождения обменных операций. Например, сначала что-то продать, потом купить, либо, наоборот, купить с ипотекой, потом что-то свое продать и погасить ипотечный кредит. Ипотека на вторичном рынке в основном обслуживает обменные операции, поэтому ее доля и столь низка. В 2023 году, после того, как ипотечная ставка достигла уровня 16%, рыночную ипотеку перестали брать. Полагаю, пока ставка будет выше 16%, говорить о серьезном возврате ипотеки на вторичный рынок не приходится», - сказал он.
По словам собеседника НСН, на рынке новостроек сегодня тоже наблюдаются проблемы.
«Нужны серьезные изменения для возврата спроса на рынок. Это не просто вопрос изменения ключевой ставки и ставки по ипотеке. На мой взгляд, чтобы вернуть спрос хотя бы в каком-то реальном объеме на рынок новостроек, нужно менять модель привлечения денежных средств граждан в строительство. Отказываться от стопроцентного заполнения эскроу-счетов. Достаточно внести обеспечительный взнос 10-20% от стоимости квартиры, чтобы затем дождаться введения дома в эксплуатацию. Получить ипотеку по ранее согласованным стандартам и жить в жилье. При стопроцентном заполнении эскроу-счета человек 3-4 года оплачивает ипотеку и ждет, когда дом введут в эксплуатацию. По льготной ипотеке ожидание оплачивают не только дольщики, но и государство. С моей точки зрения это абсолютно неразумная политика. Люди проголосовали рублем, все отказываются от приобретения новостроек даже по льготным программам», - объяснил Апрелев.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила НСН, что повысить спрос на недвижимость в России сможет инфляция и популярные скидочные акции застройщиков
Горячие новости
- Трамп: Поставляющие Ирану оружие страны получат пошлины в 50%
- Создатели Max объяснили выброр названия для мессенджера
- Вэнс назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана
- Только 5% игроков на ставках предложили считать больными лудоманией
- Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием Ирана»
- «Взять ремень и привести в чувство»: Как распознать тунеядца среди лудоманов
- Лавров: Россия желает умиротворения Ближнего Востока
- Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября
- Ставки и эскроу-счета: Почему россияне не спешат брать ипотеку
- Вэнс: Иран согласился открыть Ормузский пролив