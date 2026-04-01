Покупатели вторичной недвижимости смогут застраховаться дополнительно
Страховая компания «Ингосстрах» представила новую услугу по защите собственников жилья при его покупке на вторичном рынке. Продукт «Добровольный титул» обеспечит финансовую защиту в случае утраты права собственности по решению суда.
Запуск полиса нацелено на снижение юридических рисков при оспаривании сделок с недвижимостью. Его оформление становится доступным после завершения юридической проверки документов, которая занимает 2-3 рабочих дня.
Действие услуги распространяется на физических лиц, которые покупают квартиру или дом как за собственные средства, так и с помощью ипотечного кредита. Об этом рассказал начальник управления по работе с банками компании «Ингосстрах» Роман Варламов.
«Покупка квартиры или загородного дома — это всегда серьезное и значимое финансовое решение. Часто люди используют все свои накопления или берут ипотеку и, конечно, хотят быть уверены, что не потеряют жилье из-за возможных юридических проблем или мошеннических действий», — указал он.
По его словам, эта услуга обеспечит клиентам спокойствие при заключении сделок.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»