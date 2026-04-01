Покупатели вторичной недвижимости смогут застраховаться дополнительно

Страховая компания «Ингосстрах» представила новую услугу по защите собственников жилья при его покупке на вторичном рынке. Продукт «Добровольный титул» обеспечит финансовую защиту в случае утраты права собственности по решению суда.

Запуск полиса нацелено на снижение юридических рисков при оспаривании сделок с недвижимостью. Его оформление становится доступным после завершения юридической проверки документов, которая занимает 2-3 рабочих дня.

Действие услуги распространяется на физических лиц, которые покупают квартиру или дом как за собственные средства, так и с помощью ипотечного кредита. Об этом рассказал начальник управления по работе с банками компании «Ингосстрах» Роман Варламов.

«Покупка квартиры или загородного дома — это всегда серьезное и значимое финансовое решение. Часто люди используют все свои накопления или берут ипотеку и, конечно, хотят быть уверены, что не потеряют жилье из-за возможных юридических проблем или мошеннических действий», — указал он.

По его словам, эта услуга обеспечит клиентам спокойствие при заключении сделок.

