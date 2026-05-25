Дибров придумал оригинальную «вакцину от роскоши» для 16-летнего сына
Телеведущий Дмитрий Дибров поделился в соцсетях оригинальным методом воспитания 16-летнего сына Александра. Об этом сообщил портал Super.ru.
Чтобы защитить наследника от нездоровой тяги к дорогим вещам, Дибров посадил его за руль спорткара Ferrari.
«Теперь, если дьявол попытается совратить Сашу, сбить его с верного пути, он скажет: “Что ты мне суешь Ferrari, я его с детства видел!”», — заявил Дибров.
В описании к видео Дибров заявил, что для него Ferrari — воплощение инженерного гения, а не идол.
Ранее Дибров признался, что любит смотреть фильмы российского режиссера Никиты Михалкова и итальянского мастера Федерико Феллини, а также поделился, что ему нравятся работы советских актеров Иннокентия Смоктуновского, Евгения Евстигнеева и Андрея Миронова.
