Статс-секретарь— замглавы Минцифры Пак перейдет на работу в «Ростелеком»
Статс-секретарь - замглавы Минцифры России Олег Пак покинет свой пост, его сменит глава департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования ИТ Государственно-правового управления президента РФ Алена Руденко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Распоряжение об отставке Пака, который работал в Минцифры с 2012 года, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что замминистра перейдет на работу в «Ростелеком».
«Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы ГосТех, созданию ключевых государственных информационных систем», — подчеркнули в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru