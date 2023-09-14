Статс-секретарь— замглавы Минцифры Пак перейдет на работу в «Ростелеком»

Распоряжение об отставке Пака, который работал в Минцифры с 2012 года, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что замминистра перейдет на работу в «Ростелеком».

«Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы ГосТех, созданию ключевых государственных информационных систем», — подчеркнули в ведомстве.

