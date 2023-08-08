«Слухи пишут противники!»: Нарусова опровергла грядущую отставку из Совфеда

«Я не советую журналистам ориентироваться на интернет или на слухи. Мне ничего об этом не известно. Наверное, эти слухи распространяют мои политические противники, которые недовольны моей деятельностью. Это не те новости, на которые нужно обращать внимание», - сказала Нарусова, отвечая на вопрос о достоверности информации ее возможном уходе из Совета Федерации.

Это уже не первый случай, когда СМИ поспешили «отправить в отставку» Нарусову. В конце октября 2022 года на фоне обысков в доме Ксении Собчак и слухах о ее возможном отъезде за рубеж в СМИ уже появлялась информация об отставке Нарусовой, являющейся матерью Собчак. Тогда сенатор назвала эту информацию «фейками», допустив в интервью РИА Новости, что кому-то «очень хочется», чтобы она покинула Совет Федерации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

