«Нужно разбираться»: В Госдуме объяснили несоответствие зарплат врачей указам президента

Накануне «Известия» со ссылкой на мониторинг ОНФ сообщили, что зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года. Так, согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Федот Тумусов отметил, что выполнение таких показателей – это ответственность губернаторов.

«Губернаторы отвечают за состояние дел на своей территории и должны были достичь соответствующих показателей. Также есть два момента: обычно человек считает то, что он получил на руки, за вычетом налогов, соцвыплат. А статистика может учитывать всю зарплату, которая начислена. Если смотреть персонально, то у одного меньше зарплата, а у другого больше: один кушает мясо, другой капусту, а в целом они кушают голубцы. Нужно разбираться в каждом случае. Задача, чтобы каждый получал в два раза больше, чем средняя зарплата в регионе, а это чисто статистически может быть сложно», - сказал Тумусов.

Он отметил, что губернаторы несут ответственность за то, что врачи недополучают зарплату. При этом, по словам Тумусова, никакие штрафы и наказания за невыполнение показателей для депутатов не предусмотрены.