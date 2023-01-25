«Нужно разбираться»: В Госдуме объяснили несоответствие зарплат врачей указам президента
У каждого медработника в регионе разная зарплата, при этом обычно человек считает те средства, которые он получил на руки, за вычетом налогов, отметил в эфире НСН депутат Федот Тумусов.
Губернаторы должны были достичь того уровня зарплат медперсонала, который установлен в указах президента, однако добиться повышения зарплаты в два раза больше, чем средняя по региону, сложно статистически, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, «справедливоросс» Федот Тумусов в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» со ссылкой на мониторинг ОНФ сообщили, что зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года. Так, согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Федот Тумусов отметил, что выполнение таких показателей – это ответственность губернаторов.
«Губернаторы отвечают за состояние дел на своей территории и должны были достичь соответствующих показателей. Также есть два момента: обычно человек считает то, что он получил на руки, за вычетом налогов, соцвыплат. А статистика может учитывать всю зарплату, которая начислена. Если смотреть персонально, то у одного меньше зарплата, а у другого больше: один кушает мясо, другой капусту, а в целом они кушают голубцы. Нужно разбираться в каждом случае. Задача, чтобы каждый получал в два раза больше, чем средняя зарплата в регионе, а это чисто статистически может быть сложно», - сказал Тумусов.
Он отметил, что губернаторы несут ответственность за то, что врачи недополучают зарплату. При этом, по словам Тумусова, никакие штрафы и наказания за невыполнение показателей для депутатов не предусмотрены.
«Есть факторы оценки работы эффективности губернаторов, которые ведет администрация президента. Думаю, что эти факторы учитываются. Но до штрафов не доходит», - резюмировал Тумусов.
Ранее, в ноябре прошлого года, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что критерии президентского указа в 2021 году в отношении зарплат врачей выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66. Тогда он отмечал, что для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство выделило субъектам 58,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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