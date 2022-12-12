Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Анкару с официальным визитом В девятый пакет санкций Евросоюза против России включены 141 человек и 47 организаций Десятки авиарейсов отменены в понедельник вечером в московских аэропортах СМИ: Бойцы ВСУ публикуют видео с призывами прекратить гонения на Украинскую православную церковь Каждый второй россиянин уверен, что Конституция влияет на жизнь граждан