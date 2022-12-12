Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам
Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам, сообщается на сайте Кремля.
Он также заявил, что необходимо обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение 2023 года.
Накануне на совещании с правительством президент отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». Путин указал, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться, и целевые ориентиры здесь менять не будут.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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