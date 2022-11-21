Профсоюз оценил дефицит врачей в России в 30%

Ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов. Об этом ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, идет прирост участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. Мурашко также отметил, что в России увеличилось число мест в вузах по целевому обучению фактически на 20%.

