Профсоюз оценил дефицит врачей в России в 30%
В профсоюзе работников здравоохранения России заявили о дефиците кадров в 30%. Об этом рассказал председатель профсоюза Анатолий Домников, передает «Интерфакс».
По его словам, проблему можно решить повышением зарплат, ведь дефицит кадров порождает и другую серьезную проблему – выгорание.
Ситуация с кадрами в здравоохранении остается крайне напряженной, хотя по наиболее дефицитным направлениям идет прирост специалистов. Об этом ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, идет прирост участковых терапевтов, онкологов и кардиологов. Мурашко также отметил, что в России увеличилось число мест в вузах по целевому обучению фактически на 20%.
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