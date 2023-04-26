Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и Галкина

Шоумен Стас Барецкий купил замок в подмосковной деревне Грязь, принадлежавший певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пугачева и Галкин продали замок в деревне Грязь за миллиард рублей

По словам Барецкого, он приобрел здание за 450 млн рублей.

«Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», — рассказал шоумен.

Барецкий отметил, что переговоры шли тяжело: Пугачеву «смущал» вопрос принадлежности недвижимости к ритуальному бизнесу.

Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин продали свой замок в Подмосковье за миллиард рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, сделка уже состоялась, пишет RT. Дворцов отмечал, что покупатель «вхож в семью» певицы и юмориста.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:НедвижимостьМаксим ГалкинАлла ПугачеваСтас Барецкий

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