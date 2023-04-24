Пугачева и Галкин продали замок в деревне Грязь за миллиард рублей
Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) и его супруга, певица Алла Пугачева, продали замок в деревне Грязь. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что продажа недвижимости обсуждалась с осени прошлого года. Тогда некий известный бизнесмен согласился купить замок за 700 млн рублей, однако Пугачева не пожелала снизить цену.
Позже нашелся покупатель, согласившийся купить замок у прежних владельцев за первоначальную цену. По словам продюсера, это человек, вхожий в семью Пугачевой и Галкина. Сейчас сделка между Пугачевой и покупателем замка уже состоялась, отметил Дворцов.
Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru