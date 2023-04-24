Пугачева и Галкин продали замок в деревне Грязь за миллиард рублей

Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что продажа недвижимости обсуждалась с осени прошлого года. Тогда некий известный бизнесмен согласился купить замок за 700 млн рублей, однако Пугачева не пожелала снизить цену.

Позже нашелся покупатель, согласившийся купить замок у прежних владельцев за первоначальную цену. По словам продюсера, это человек, вхожий в семью Пугачевой и Галкина. Сейчас сделка между Пугачевой и покупателем замка уже состоялась, отметил Дворцов.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

